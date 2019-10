Ag. Taison: “Fu vicino al Milan. Affare saltato per un motivo”

Calciomercato Milan: la scorsa estate Taison fu vicino a vestire la maglia rossonera. Contatti con lo Shakhtar, poi sfumati. L’agente racconta i retroscena.

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estiva 2019, il Milan ha provato a prendere negli ultimi giorni un esterno offensivo: l’obiettivo era Taison Barcellos Freda, meglio noto come Taison.

Ma l’idea della dirigenza milanista non andò a buon fine. Si trattava di un’operazione complicata, dato che lo Shakhtar Donetsk in un primo momento aveva preteso il pagamento dei 30 milioni di euro della clausola rescissoria. Cifra poi – si scriveva – scesa intorno ai 25 milioni, ma comunque ritenuta troppo alta dalle parti di via Aldo Rossi.

Qualche settimana Dario Srna, collaboratore tecnico dell’allenatore Luis Castro allo Shakhtar Donetsk, parlò così dell’attaccante brasiliano: «Quanto è stato vicino Taison al Milan? Non lo so, so che ha una clausola. Lui è il nostro capitano, un esempio per tutti. In futuro non si sa».



Taison-Milan: parla l’agente

Intervistato ai microfoni di calciomercato.com, l’agente Diego Dornelles, ha parlato dei retroscena dell’affare sfumato tra Milan e Taison.

Cosa è andato storto nella trattativa tra i club per il giocatore: “Lo Shakhtar non ha accettato l’offerta presentata dal club rossonero. Hanno preteso l’intero valore della clausola rescissoria che è di 30 milioni di euro. Non sono autorizzato a svelare la cifra, ma non è stata sufficiente”.

Su quale fosse la volontà del giocatore quando si è rivelato concreto l’interesse del Milan: “Lui si trova molto allo Shakhtar, è il capitano della squadra. Sta facendo una grande stagione, tutto sta andando per il verso giusto. Chiaramente lui ammira molto il Milan, sarebbe stato un orgoglio vestire quella maglia. Ora però rispetta molto la squadra dove gioca, i tifosi e la proprietà”.

Su un nuovo contatto tra Milan e Shakhtar per Taison a gennaio: “Per il momento nessun contatto, per una possibile futura trattativa dipende tutto dallo Shakhtar. È molto contento allo Shakhtar, il futuro però non dipende solo dalla sua volontà”.

