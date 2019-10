Galli su Donnarumma: “Rimproverato da Raiola. Gigio può diventare il migliore”

Giovanni Galli ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di Gianluigi Donnarumma, svelando un retroscena su Mino Raiola. Ecco le sue dichiarazioni.

Da portiere a portiere. Giovanni Galli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Gazzetta TV durante l’evento “Donna Sport”. L’argomento delle dichiarazioni è stato Gianluigi Donnarumma.

Il giovane portiere cresciuto nel Milan è sempre più una certezza per la squadra rossonera, anche se non è mancato qualche passaggio a vuoto nel recente passato. Ma parliamo di un classe 1999.

All’ex portiere rossonero Giovanni Galli viene chiesto della possibilità che Gigio possa lasciare il Milan nel prossimo futuro, come già si vociferava in passato. E spunta fuori il nome di Mino Raiola: “Mi sono già espresso su Gigio due volte e per due volte sono stato rimproverato dal suo agente“.

Su Donnarumma e le sue doti nello specifico, ha invece riferito: “È un ragazzo che a soli 20 anni ha già giocato quasi 200 partite, inoltre è il titolare anche dell’Italia. Quest’anno è cambiato il preparatore dei portieri, sta crescendo ancora tanto. Se si pretende che a 20 anni non debba sbagliare mai nulla, allora dico che siamo noi che stiamo sbagliando. Lui ha tutte le doti per diventare un grande numero 1 non solo in Italia, ma anche nel mondo”.

