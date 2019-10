Milan, assemblea soci il 28 ottobre per l’approvazione del bilancio

Il bilancio 2018-2019 del Milan ha fatto registrare una perdita record da 146 milioni di euro. La proprietà Elliott Management Corporation si è impegnata a coprirla e a garantire la continuità aziendale del club.

I conti rossoneri sono in pesante passivo da diversi anni e la dirigenza dovrà riuscire a ridurre alcuni costi andando al contempo ad aumentare i ricavi. Sarebbe molto importante riuscire a tornare in Champions League, competizione che permettere di ottenere ricchi premi UEFA e di attirare nuovi sponsor. Il fatturato ne trarrebbe grande beneficio, ma raggiungere il quarto posto finale in campionato non è affatto facile.

Intanto per lunedì 28 ottobre il Milan ha convocato l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci. Appuntamento previsto per le ore 15:30. Di seguito i punti all’ordine del giorno fissati dalla società:

Esame del progetto di bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2019, della

relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e

delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul medesimo

progetto di bilancio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; Presentazione del bilancio consolidato della Società al 30 giugno 2019, della relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul medesimo bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; Incarico alla società di revisione dei conti. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; Varie ed eventuali.

