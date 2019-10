Europa League 2019/2020, i risultati di oggi: Roma beffata, Lazio k.o.

La terza giornata della fase a gironi di Europa League 2019/2020 è terminata. Non è stato un turno favorevole alle squadre italiane presenti nella competizione europea.

Alle 18:55 la Roma è scesa in campo all’Olimpico contro il Borussia Moenchengladbach, passando in vantaggio con Nicolò Zaniolo e venendo poi raggiunta al 94′ dal calcio di rigore segnato da Lars Stindl. Un penalty assolutamente inesistente, dato che Chris Smalling ha colpito il pallone con la testa e non con la mano. I giallorossi rimangono comunque in testa al gruppo J con 5 punti, precedendo di una lunghezza Istanbul Basaksehir e Wolfsberger. Stasera i turchi hanno vinto 1-0 contro la formazione austriaca.

La Lazio ha giocato alle 21 in Scozia contro il Celtic Glasgow ed è stata sconfitta 2-1. I ragazzi di Simone Inzaghi erano passati in vantaggio con Manuel Lazzari verso fine primo tempo, ma nella ripresa hanno subito prima il pareggio firmato da Ryan Christie al 67′ e poi il gol del sorpasso di Christopher Jullien all’89’. I biancocelesti nel girone E sono terzi con 3 punti, dietro al Celtic che guida con 7 e al Cluj che segue a quota 6. I rumeni stasera hanno battuto in trasferta il Rennes, ultimo in classifica con 1 punto.

EUROPA LEAGUE 2019/2020, I RISULTATI DELLE PARTITE GIOCATE ALLE 18:55

Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1

Alkmaar-Astana 5-0

Basaksehir-Wolfsberger 1-0

Besiktas-Braga 1-2

CSKA-Ferencvaros 0-1

Porto-Rangers 1-1

Gent-Wolfsburg 2-2

Ludogorets-Espanyol 0-1

Partizan-Manchester United 0-1

Qarabag-APOEL 2-2

Slovan Bratislava-Wolverhampton 1-2

St. Etienne-Oleksandriya 1-1

Young Boys-Feyenoord 2-0

EUROPA LEAGUE 2019/2020, I RISULTATI DELLE PARTITE GIOCATE ALLE 21:00

Arsenal-Guimaraes 3-2

Celtic-Lazio 2-1

Dynamo Kiev-Copenaghen 1-1

Eintracht Francoforte-St. Liegi 2-1

Getafe-Basilea 0-1

Malmo-Lugano 2-1

PSV-Linz 0-0

Rennes-Cluj 0-1

Siviglia-Dudelange 3-0

Sporting-Rosenborg 1-0

Trabzonspor-Krasnodar 0-2