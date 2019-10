Galliani: “Sempre tifoso del Milan. Pioli? Non commento le scelte”

Adriano Galliani continua a seguire il Milan, anche se da metà aprile 2017 non è più un dirigente del club. Ma ci ha lavorato comunque per trentuno anni e i colori rossoneri non gli rimangono affatto indifferenti.

Più volte lo abbiamo visto in tribuna a San Siro per delle partite della squadra. E in certe occasioni ha rilasciato anche qualche commento sulla situazione del Milan. Ad esempio stasera ha parlato a Sky Sport: «Sono rimasto un tifoso rossonero, contro il Lecce sembrava vinta. Spero che le cose vadano bene. Pioli? Nel club c’è un presidente che è un amico come Scaroni, un amministratore delegato che conosco come Gazidis, due amici come Boban e Maldini. Non voglio commentare le scelte». ”

Galliani non si è voluto sbilanciare su Stefano Pioli, allenatore che la dirigenza ha ingaggiato dopo aver deciso di esonerare Marco Giampaolo. Quest’ultimo è un tecnico che l’ex amministratore delegato rossonero apprezzava molto e che provò a prendere già nell’estate 2016. Poi arrivò Vincenzo Montella, colui che ha vinto l’ultimo trofeo del club e cioè la Supercoppa Italiana contro la Juventus a Doha. Chissà quando vedremo vincere un’altra coppa al Diavolo…

Milan, due club della Premier League vogliono Suso