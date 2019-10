Sky – Roma-Milan, la probabile formazione: Pioli conferma gli stessi undici

Il Milan domenica giocherà all’Olimpico contro la Roma. Arrivano indiscrezioni da Sky Sport sulla probabile formazione che sceglierà Stefano Pioli.

La Roma sarà la prossima avversaria del Milan. All’Olimpico, calcio d’inizio previsto alle ore 18:00. Dai colleghi di Sky Sport 24 sono arrivate indiscrezioni sulla probabile formazione che Stefano Pioli schiererà.

Manuele Baiocchini riferisce che c’è la possibilità che il tecnico schieri gli stessi 11 iniziali di Milan-Lecce. I ballottaggi – secondo il giornalista – saranno probabilmente sempre gli stessi: Rebic-Calhanoglu, Biglia-Bennacer e Piatek-Leão. Relativamente al primo, non credo ci possano essere dubbi sulla titolarità di Hakan Calhanoglu. Dunque appare inutile anche menzionare questo ballottaggio.

Molti più dubbi invece per quanto riguarda gli altri. Ovvero Lucas Biglia e Ismael Bennacer per il ruolo di mediano davanti la difesa. Incertezze anche sul ruolo di centravanti.

Un altro ballottaggio che aggiungiamo noi è quello in difesa per il ruolo di terzino destro: Andrea Conti o Davide Calabria. Secondo quanto riferiscono da Sky, in vantaggio dovrebbe esserci ancora Conti. Ma a parer nostro è molto più probabile giochi Calabria da titolare, rientrante dalla squalifica.