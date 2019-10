Dall’esordio a oggi: il prima e dopo di Donnarumma – FOTO

Un prima e un dopo per Gianluigi Donnarumma. L’esordio con il Milan quattro anni fa. Il ricordo del club rossonero sui social con due foto pubblicate.

Era il 25 ottobre 2015 quando Gianluigi Donnarumma fece il suo esordio assoluto in quel Milan-Sassuolo a San Siro. Sono passati quattro anni da quel pomeriggio, e oltre 170 partite giocate con la maglia rossonera.

Prestazioni straordinarie, qualche calo e degli inevitabili e prevedibili errori. Ma il suo talento è stato sin da subito chiaro a tutti. In primis a Sinisa Mihajlovic, che lo mandò in campo al posto del più esperto Diego Lopez. Una scelta coraggiosa, che ha cambiato la vita al classe 1999 di Castellammare di Stabia.

Donnarumma-Milan: 4 anni insieme

Gigio è al quarto anno di Milan. Andiamo ad analizzare qualche incredibile numero: in totale in rossonero ha giocato 171 partite, subito 176 gol e chiuso 61 volte la porta senza subire gol.

Nello specifico in Serie A ha giocato 149 partite, 157 gol subiti e 50 clean sheet. L’1 settembre 2016 ha esordito con la maglia della nazionale maggiore: 15 le presenze finora.

Donnarumma è uno dei pochi (purtroppo, pochi) giocatori del Milan che in questi anni ha realmente avuto un incremento di valore importante. Un crescendo di prestazioni e potenziale tirato fuori. I margini di miglioramento sono ancora tanti.

La prossima estate farà il suo esordio in una competizione ufficiale con la nazionale, Euro 2020 in questo caso. E speriamo possa anche esordire dalle prossime stagioni in Champions League.