Roma-Milan, Conti o Calabria titolare? I risultati del sondaggio

In vista di Roma-Milan, Stefano Pioli dovrà scegliere tra Andrea Conti e Davide Calabria. Ecco la risposta dei tifosi rossoneri al nostro sondaggio sui social.

Nella giornata di ieri vi abbiamo posto un sondaggio relativo al ruolo di terzino destro: chi dovrebbe giocare titolare in Roma-Milan tra Andrea Conti e Davide Calabria?

Sono stati tanti i tifosi rossoneri e nostri lettori a rispondere sui nostri social Twitter, Facebook e Instagram. Numerosi commenti e interazioni, anche spunti di riflessione sul modulo da adottare proprio relativamente alla scelta di uno dei due terzini. Non era una scelta scontata, anche se su tutti i nostri social la risposta che ha ottenuto la maggioranza dei voti è stata unanime.

Conti o Calabria? I risultati del sondaggio!



Le risposte hanno avuto una maggioranza particolarmente schiacciante su Instagram e Twitter, mentre c’è stata una differenza minore su Facebook.

Sono stati oltre diecimila i voti via social di tifosi e lettori rossoneri. Il prescelto per giocare da titolare domenica pomeriggio in Roma-Milan è stato Davide Calabria.

Su Instagram e Twitter, dicevamo, la percentuale maggiore di voti: 69% e 68% – rispettivamente – in favore di Calabria. Su Facebook invece il 59% ha votato per Davide.

Conti dunque non considerato potenzialmente titolare secondo il popolo social. Vedremo però quali saranno le scelte di Stefano Pioli in tal senso. Dalle ultime indiscrezioni, pare possa affidarsi agli stessi di domenica scorsa, quindi con Andrea Conti titolare.

Calabria meglio di Conti

Anche noi propendiamo più per schierare Davide Calabria titolare. Soprattutto nell’ottica di una trasferta particolarmente insidiosa e vista l’idea tattica di Pioli di giocare in certi frangenti di gara con la difesa a tre mandando Théo Hernandez in attacco.

La prestazione di Conti contro il Lecce è stata insufficiente. Relativamente buona fino al momento dell’errore sul rigore: fallo di mano ingenuo. E da quel momento ha sbagliato tutto quel che poteva, dimostrando di non essersi ripreso mentalmente.

Fragilità che potrebbe pagare domenica. Al suo posto il favorito potrebbe essere Davide Calabria. Ma anche lui attraversa un momento altamente negativo. Viene da due espulsioni, e da prestazioni di livello scadente.

Davide stesso ha ammesso di dover migliorare: “Ho voglia di voltare pagina e cancellare questi primi mesi di stagione. Non è una questione di impegno ma di resa, che non mi soddisfa. Ho voglia di ritrovare me stesso e ce la metterò tutta e mi impegnerò ancor più di prima per questo”.

E allora questa voglia di rivalsa potrebbe essere importante per Calabria. Una chance la merita, per riscattarsi dal brutto inizio di stagione.

Poi chissà: Pioli potrebbe addirittura stupirci non schierando nessuno dei due terzini destri titolari. Nell’ottica di un 3-2-2-3, potrebbe anche esserci la possibilità di schierare Leo Duarte o Mattia Caldara al fianco di Musacchio e Romagnoli. Al momento pensiamo che non ci siano i presupposti. Ma mancano ancora tre giorni alla partita e tutto può succedere.

