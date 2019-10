Roma, Rodwell e Buchel oggi a Trigoria: Petrachi prende tempo

Jack Rodwell e Marcel Buchel oggi hanno tenuto un provino a Trigoria per convincere la Roma a prenderli. Petrachi temporeggia perché chiede garanzie fisiche.

Roma e Milan vivono entrambe due momenti molto difficili. In casa giallorossa c’è una grave emergenza fra infortuni e squalifiche. Per questo motivo la società sta pensando all’acquisto di uno svincolato. Oggi a Trigoria si sono tenuti i “provini” di Jack Rodwell e Marcel Buchel, entrambi sotto l’attenta osservazione di Gianluca Petrachi e Paulo Fonseca. I due hanno già fatto i test a Villa Stuart e attendono il responso.

Il centrocampo è il reparto più colpito. L’ultimo infortunio è quello di Bryan Cristante, proprio un ex Milan. Con Lorenzo Pellegrini già ai box da tempo così come Amadou Diawara. Problemi fisici anche per Nikola Kalinic, un’altra vecchia conoscenza dei rossoneri, e Zappacosta. Una situazione molto difficile per Fonseca, che ha quindi chiesto al club un innesto da pescare dalla lista degli svincolati. Rodwell e Buchel sono quelli che hanno convinto maggiormente Petrachi, ma sono ancora in fase di valutazione.

Difficile una loro presenza nei convocati per la partita contro il Diavolo di domenica pomeriggio. I giallorossi vogliono valutare con attenzione le loro condizioni fisiche prima di proporre un ingaggio fino al termine della stagione. Entrambi sperano di vincere questa sorta di casting e oggi si sono allenati a Trigoria insieme al resto del gruppo giallorosso. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, magari all’inizio della prossima settimana. Contro il Milan allora Fonseca dovrà continuare a fare di necessità virtù.

Ha douto farlo già in settimana in Europa League contro il Borussia M’gladbach. Contro i tedeschi è arrivato l’ennesimo pareggio, il quarto di fila. Immeritato, almeno stavolta, visto l’episodio del rigore concesso agli avversari (l’arbitro stesso ha ammesso nel post-gara di aver sbagliato). Ora la Roma è concentrata soltanto sul Milan: una sfida importante fra due squadre a caccia di continuità. Di prestazioni e di risultati.

