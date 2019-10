Honda disperato: “Perché nessuna offerta per me?” – FOTO

Il giapponese ex rossonero è scontento di essere ancora senza squadra: il suo sfogo su Twitter appare quasi come un grido di dolore.

Uno degli ultimi numeri 10 della storia del Milan è ancora senza squadra. Il giapponese Keisuke Honda non riesce a rilanciare la sua carriera.

L’ex rossonero, che ha lasciato il club nel 2017 dopo la scadenza del suo contratto, è attualmente svincolato. Nelle scorse settimane ha lanciato diversi appelli ad alcune società internazionali ammettendo di essere a disposizione, senza però evidentemente ricevere risposta.

Dopo le esperienze in Messico con il Pachuca e in Australia con il Malbourne Victory, Honda sembra avere ancora voglia di giocare a calcio a livelli importanti.

Lo conferma il suo appello quasi disperato apparso sul profilo Twitter del fantasista nipponico: “Perché nessuna offerta per me? Sono sicuro di essere ancora tra i migliori calciatori d’Asia”.

Why don’t you offer me? I’m sure that I’m still one of the best player in Asia.

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) 25 ottobre 2019