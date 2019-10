Lecce, fermata anche la Juventus: è 1-1 al ‘Via del Mare’

Dopo aver fermato il Milan a San Siro, il Lecce ferma anche la Juventus. Stavolta al via del Mare. I giallorossi hanno rimontato i bianconeri dopo il gol di Dybala.

Il Lecce continua a stupire. Dopo aver fermato il Milan a San Siro, fermano anche la Juventus di Sarri. Al Via del Mare finisce 1-1 l’anticipo della 9.a giornata di Serie A. Si tratta addirittura del primo punto casalingo per i pugliesi.

Parliamo ovviamente di due partite diverse perché i rossoneri meritavano ampiamente la vittoria domenica scorsa, andati in vantaggio ben due volte. Questo pomeriggio invece il Lecce ha rischiato di andare in vantaggio nel primo tempo, poi ha rischiato troppo. Il VAR ha tolto, giustamente, un gol a Gonzalo Higuain in fuorigioco.

Nella ripresa forcing dei bianconeri, che trovano il vantaggio con Paulo Dybala su calcio di rigore. I padroni di casa non demordono e, spinti dal proprio pubblico, trovano l’insperato pareggio con Marco Mancosu sempre su calcio di rigore.

