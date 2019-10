Roma-Milan, i convocati di Pioli: assenti Rodriguez e Bonaventura

I convocati di Pioli per Roma-Milan. Assenti per problemi fisici Rodriguez e Bonaventura. Rientrano in due.

Rodriguez e Bonaventura saltano Roma–Milan. Entrambi non sono stati convocati da mister Pioli per la trasferta dell’Olimpico. Per adesso non ci sono notizie certe sulle condizioni dello svizzero, mentre il centrocampista è ancora alle prese con il problema muscolare che gli ha fatto saltare anche il Lecce.

Rientrano invece Davide Calabria e Samu Castillejo, squalificati nel turno precedente. I due saranno a disposizione di Pioli per questa importante partita contro la Roma. Stando alle ultime indiscrezioni, il terzino dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, anche se il ballottaggio con Andrea Conti è ancora in corso. Se ne saprà di più nel pomeriggio dopo l’allenamento di rifinitura. Per Castillejo invece al momento non ci sono possibilità di giocare titolare.

La lista dei convocati di Stefano Pioli per Roma-Milan di domani:

Portieri: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Reina.

Difensori: Romagnoli, Musacchio, Duarte, Gabbia, Hernandez, Calabria.

Centrocampisti: Calhanoglu, Biglia, Kessie, Krunic, Paquetà, Bennacer.

Attaccanti: Suso, Piatek, Leao, Castillejo, Rebic, Borini.

Here’s the 22-man squad Coach Pioli has called up for the Roma clash ⚽️ Tornano Calabria e Castillejo: sono 22 i convocati per #RomaMilan 🔴⚫ #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/tXMcTClxVa — AC Milan (@acmilan) 26 ottobre 2019

Maldini: “Ibrahimovic un sogno. Futuro? Milan o niente”