Roma-Milan, probabili formazioni: torna Calabria, Leão verso la conferma

Roma-Milan, le ultimissime di formazione. Stefano Pioli va verso la conferma degli stessi uomini visti contro il Lecce, con un’unica novità: torna Davide Calabria a destra.

Milan, appena una novità di formazione. Poi dentro gli stessi 11 visti domenica sera a San Siro. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, al di là della staffetta tra Davide Calabria e Andrea Conti, Stefano Pioli ripartirà dagli uomini schierati contro il Lecce.

Quindi ancora 4-3-3: Gianluigi Donnarumma tra i pali, Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio in protezione e Calabria a destra con Theo Hernandez a sinistra. Tutto uguale anche in mediana: Lucas Biglia in regia, Lucas Paquetá interno destro e Frank Kessie sull’altro versante. In attacco c’è la conferma di Rafael Leão al centro, con Suso ed Hakan Calhanoglu ai suoi lati. Ancora panchina per Krzysztof Piatek, pronto a subentrare a gara in corso.

La Roma fa fronte all’emergenza e risponde con un 4-2-3-1. Con Pau Lopez in porta, Leonardo Spinazzola sarà adattato a destra considerando gli infortuni di Davide Zappacosta e Davide Santon. Spazio ad Aleksandar Kolarov sull’altra fascia con Gianluca Mancini e Chris Smalling al centro. Il duo centrale dovrebbe essere composto da Jordan Veretout e Javier Pastore, con Alessandro Florenzi, Niccolò Zaniolo e Diego Perotti alle spalle di un Edin Dzeko chiamato a stringere i denti.

Roma-Milan, probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetá, Biglia, Kessie; Suso, Leão, Calhanoglu. All. Pioli

Theo Hernandez: “Milan, voglio fare la storia. Con Pioli più libertà”