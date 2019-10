Sky – Leao-Piatek e Calabria-Conti, le ultime sui ballottaggi

Il terzino rossonero Davide Calabria dovrebbe tornare titolare domani contro la Roma, mentre va verso la conferma Rafael Leao.

Ancora dubbi di formazione per Stefano Pioli in vista di Roma-Milan, big match della nona giornata di campionato che si disputerà all’Olimpico domani sera.

Il tecnico rossonero dovrà fare delle scelte, ma non prima dell’ultimo allenamento di rifinitura odierno. Qualcosa si evincerà probabilmente dalla conferenza stampa di Pioli prevista a Milanello alle ore 15.

Intanto Sky Sport dà alcune indicazioni sui due ballottaggi che stanno infiammando gli ultimi allenamenti: in difesa il rientrante Davide Calabria sembra accumulare punti nei confronti di Andrea Conti. Il numero 2 garantirà maggiore solidità difensiva e dunque è considerato favorito sulla corsia destra difensiva.

L’altro duello è tra Krzysztof Piatek e Rafael Leao: il portoghese sta convincendo tutti a livello di qualità e rapidità, anche se il bomber polacco è tornato al gol contro il Lecce. Scelta ardua per Pioli che sembra propendere al momento per la conferma dell’ex Lille, forse più adatto a destreggiarsi con velocità contro due colossi come Fazio e Smalling nella retroguardia giallorossa.

Per il resto undici confermato rispetto alla gara contro i salentini della settimana scorsa: Suso e Calhanoglu giocheranno come ali d’attacco mentre Paquetà sarà confermato da mezzala di centrocampo.

