Theo Hernandez: “Maldini mi ha convinto a venire al Milan” – VIDEO

Theo Hernandez oggi ha rilasciato una intervista molto interessante ai microfoni di Milan TV. Ha dichiarato di essere molto felice dei suoi primi mesi a Milanello, è stato accolto bene dal gruppo. Paolo Maldini nel famoso incontro di Ibiza lo ha convinto a trasferirsi in rossonero, ricorda con piacere quel colloquio. Dopo i problemi alla caviglia in estate, adesso sta crescendo di condizione e si è presto il posto da titolare. Il suo obiettivo è continuare su questa strada. Il suo gol al Genoa è stato speciale, sia per sé stesso che per aiutare la squadra a vincere.

Hernandez ha ribadito l’importante di essere un gruppo unito in questo momento per risalire nella classifica del campionato. E chiede il supporto dei tifosi, che finora gli hanno manifestato tanto affetto. Theo ha spiegato che Stefano Pioli gli sta dando fiducia e con lui il Milan ora sta apprendendo tanto. Nelle prossime partite bisognerà dare tutto, c’è voglia di vincere già domani a Roma.

