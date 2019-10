Milan, Castillejo: “Cambiata la mentalità con Pioli. Ora pensiamo positivo”

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Roma-Milan, fissato per le 18:00 all’Olimpico. Nel corso del pre-partita, dichiarazioni per Samuel Castillejo.

Il Milan si appresta a scendere in campo, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico, ospite della Roma. Dopo le formazioni ufficiali, arrivano anche le dichiarazioni di Samuel Castillejo nel corso del pre-partita ai microfoni di Milan TV.

L’attaccante esterno rossonero, ha brevemente presentato la sfida di questo tardo pomeriggio nella capitale. Anzitutto ha commentato il cambio in panchina, con Pioli alla guida della squadra da tre settimane: “Un cambio di allenatore ti fa cambiare mentalità. Anche in allenamento è come una finale per tutti. Pioli vuole fare bene e vuole trasmettere cose positive. Gli piace di più giocare uomo contro uomo, con Giampaolo giocavamo a zona”.

Infine un breve commento sulla gara. Ricordiamo che Castillejo partirà dalla panchina, titolare ancora il connazionale Jesus Suso. Ma attenzione che a partita in corso potrebbe anche subentrare e aiutare la squadra: “Oggi è una gara difficile, loro sono forti, ma lo siamo anche noi”.