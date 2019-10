Wanda Nara rivela: “Icardi poteva finire al Milan”

Wanda Nara a Tiki Taka rivela che Mauro Icardi in estate avrebbe potuto approdare al Milan. Poi l’ex capitano dell’Inter è andato al PSG.

Il trasferimento di Mauro Icardi era uno dei più attesi nell’ultima sessione estiva del calciomercato. Nonostante per mesi il giocatore abbia fatto sapere di voler rimanere all’Inter, alla fine ha accettato di andare al Paris Saint-Germain.

Il bomber argentino a Parigi sta avendo un buon rendimento. Infatti, ha realizzato 7 gol in 7 presenze totali tra Ligue 1 e Champions League. L’ambientamento in Francia prosegue positivamente e l’intesa con i compagni migliora costantemente. C’erano dei dubbi sul suo approdo alla corte di Thomas Tuchel, ma lui sta convincendo tutti a suon di reti.

Calciomercato Milan, la rivelazione di Wanda Nara su Icardi rossonero

Icardi in estate aveva più opzioni e stando ad alcuni rumors che circolavano anche il Milan era interessato a lui. Operazione semi-impossibile, ma la moglie Wanda Nara a Tiki Taka su Canale 5 ha confermato: «C’era la possibilità di portare Mauro al Milan. Personalmente sarebbe stata più comoda una scelta come questa, restando a Milano, ma una squadra come il PSG è stata la migliore decisione per la sua carriera».

Non sono stati svelati ulteriori dettagli di quella che sarebbe stata la trattativa per il trasferimento dell’argentino a Milanello, però Wanda ha confermato che una possibilità che l’affare si concretizzasse c’era. Vista la presenza in organico di Krzysztof Piatek, è difficile pensare che il Milan avrebbe tenuto in organico entrambi eventualmente.

Ad ogni modo, è ormai inutile pensare a ciò che avrebbe potuto essere eventualmente. Icardi oggi è al PSG e si sta confermando l’ottimo finalizzatore che avevamo già apprezzato in Serie A. Probabilmente stare lontano dai riflettori italiani gli farà bene, aiutandolo a concentrarsi unicamente sul campo.

All’Inter non poteva più rimanere, i rapporti con l’ambiente erano mai rotti completamente. Alcune dichiarazioni della moglie in televisione non lo hanno certamente aiutato, però ormai ha voltato pagina e a Parigi spera di togliersi delle soddisfazioni ora.

