Malcuit, grave infortunio e lungo stop: salterà anche Milan-Napoli

Durissimo infortunio al ginocchio per il terzino del Napoli Kevin Malcuit, che rischia di vedere sfumata la sua intera stagione per lo stop rimediato.

Brutte notizie per il Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico azzurro, oltre ad aver pareggiato contro la Spal ieri pomeriggio deludendo le aspettative, perde un suo protagonista.

Il terzino francese Kevin Malcuit ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio; gli esami post-partita hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro.

In pratica uno degli stop più duri per quanto riguarda le articolazioni dei calciatori, per capirsi ciò che è accaduto a Mattia Caldara lo scorso anno. Il difensore ex Tolosa dunque dovrà restare ai box per almeno sei mesi, in attesa dell’operazione chirurgica che dovrebbe svolgersi a Villa Stuart, sotto le mani esperte del professor Mariani.

Sicura l’assenza di Malcuit in vista del match Milan-Napoli del prossimo 23 novembre. Il rischio per il calciatore è di vedere la sua stagione finita in largo anticipo: oltre ai 5-6 mesi di recupero fisico, il Napoli dovrà valutare almeno un’altra mensilità per il ritorno in campo del terzino transalpino.

Serie A, Piccinini arbitrerà Milan-Spal: le designazioni complete