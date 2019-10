Theo Hernandez carica il Milan: “Continueremo a lottare”

Il migliore in campo dei rossoneri di ieri all’Olimpico ha provato a dare la carica ai suoi compagni e ai tifosi dopo le ultime prove negative.

Pochi dubbi su chi è stato ieri il migliore in campo del Milan nella sfortunata trasferta dell’Olimpico, che ha visto la Roma avere la meglio per 2-1.

Il terzino francese Theo Hernandez ha confermato di avere qualità e forma atletica sopra la media, tanto da fare la differenza nel Milan odierno. Suo l’unico gol rossonero dell’incontro di ieri, con un inserimento quasi da centravanti.

L’ex Real Madrid, voluto fortemente da Paolo Maldini, ha dimostrato per tutto l’incontro di avere tecnica e fisicità da vendere, ingaggiando bei duelli con Nicolò Zaniolo, anche se non è bastata la sua realizzazione per evitare il k.o. nello scontro diretto.

Hernandez ha voluto rinfrancare e rincuorare il popolo milanista tramite i suoi profili social, pubblicando una foto della sua esultanza assieme ad una frase motivazionale: “Non ci arrendiamo. Continueremo a lottare…Forza Milan!”

Chissà se basterà per non cadere nel baratro del pessimismo e continuare a credere negli obiettivi stagionali. I compagni più esperti e veterani prendano intanto esempio dal giovane Theo, arrivato da pochi mesi a Milanello ma già leader indispensabile della sua squadra.