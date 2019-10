Serie A, media spettatori: numeri incredibili per San Siro

Se c’è una cosa che al Milan non è mai mancata è la presenza dei tifosi. Nonostante il momento negativo, fra i peggiori degli ultimi anni, San Siro è sempre pieno. Anche col Lecce, alla prima di Stefano Pioli, c’erano 50mila persone al ‘Giuseppe Meazza’.

Numeri confermati anche dai dati esposti dalla Lega Calcio per quanto riguarda l’affluenza di tifosi. Che, rispetto al recente passato, è in aumento in tutta Italia. Per la nona giornata di Serie A, la media è di 28.586 spettatori. Più alta soltanto alla settima giornata a causa di Inter-Juventus che ha fatto registrare un record di incassi. Lo scorso anno, dopo nove partite, la media era di 25.500. Insomma, i numeri sono in aumento.

Sky Sport ha pubblicato i numeri dell’affluenza allo stadio di tutte le venti squadre di Serie A. Il Milan è al secondo posto con un’incredibile risultato: la media degli spettatori a San Siro è di 56.050 per quattro partite giocate in casa. I rossoneri sono davanti anche alla Juventus e alla Roma. Al primo posto, però, ci sono i cugini rivali, invogliati anche dall’arrivo di Antonio Conte e dalla prospettiva di una lotta al titolo come non accadeva da anni. La media dei tifosi nerazzurri è di 64.271. San Siro grande protagonista quindi di questo inizio di stagione. Di seguito la top10:

Inter (64.271)

Milan (56.050)

Juventus (39.651)

Roma (37.747)

Fiorentina (35.728)

Napoli (35.636)

Lazio (33.875)

Lecce (24.674)

Bologna (24.188)

Udinese (22.003).

