Tutti pazzi di Diletta Leotta. La bellissima conduttrice di DAZN è stata una delle protagoniste della scorsa estate per foto e video sui social. Su Instagram ha dato spettacolo, in particolar modo quando decise di trasformarsi in sirena. Un corpo mozzafiato e curve da sogno per la ragazza siciliana, ormai volo noto della tv e soprattutto del calcio italiano.

Diletta Leotta prova “il numero” ma qualcosa va storto – VIDEO