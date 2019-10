Milan, Capanni show in Novara-Pistoiese: ne salta tre! – VIDEO

Gabriele Capanni è uno dei giovani che il Milan ha mandato a giocare in prestito durante l’ultima finestra estiva del calciomercato. Il centrocampista classe 2000 si è trasferito in Serie C in Novara e sta trovando spazio.

Nelle ultime tre partite di campionato è partito da titolare e contro la Pistoiese domenica è stato protagonista di una grande giocata. Il Novara sul proprio profilo ufficiale Twitter ha pubblicato il video che vede Capanni saltare tre giocatori avversari proiettandosi dal centrocampo fino ai pressi dell’area rivale.