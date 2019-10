Sky – Milan-SPAL, la probabile formazione rossonera: Duarte e Piatek titolari

Alla vigilia di Milan-SPAL, ecco quale potrebbe essere la probabile formazione rossonera di Stefano Pioli. Ecco le ultime novità da Sky Sport.

Giornata di impegni a Milanello, alla vigilia di Milan-SPAL. Dopo aver parlato in conferenza stampa e diretto l’allenamento al centro sportivo, Stefano Pioli ha provato anche la probabile formazione che scenderà in campo domani.

Secondo Sky Sport 24, Pioli sceglierà Leo Duarte come terzino destro per sostituire i disastrosi Andrea Conti e Davide Calabria, colpevoli delle ultime partite pareggiata contro il Lecce e persa contro la Roma.

Indiscrezione girata già da diverse ore, ma adesso pare ci siano maggiori conferme in merito. Novità anche per il ruolo di mediano davanti la difesa: chance da titolare per Ismael Bennacer, al posto di un confuso Lucas Biglia. In attacco ballottaggio tra spagnoli: Jesus Suso o Samuel Castillejo largo a destra nel 4-3-3.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessie; Suso (Castillejo), Piatek, Calhanoglu.

In attacco spazio a Krzysztof Piatek dal primo minuto, con Rafael Leao che si accomoderà in panchina ma che sarà probabilmente chiamato a partita in corso. In mezzo al campo sicuro del posto Lucas Paquetà. Dubbio Franck Kessie, insidiato da Rade Krunic. Ma l’ivoriano è in vantaggio.

