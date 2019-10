Milan-Spal, probabili formazioni: c’è Piatek. Pronte tre novità

Milan-Spal, le ultimissime di formazione. Diverse novità per Stefano Pioli: Rafael Leão in panchina e ben tre novità. Giovedì sera toccherà a Krzysztof Piatek.

Milan-Spal, torna Krzysztof Piatek al centro dell’attacco. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Dopo le due chance concesse a Rafael Leão, ora tocca nuovamente al bomber polacco reduce dal goal contro il Lecce.

Troppi gli errori per l’ex Lilla. Troppe insicurezze in area. E così via alla staffetta. Perché il tecnico vede il portoghese come una prima punta, al pari del gigante dell’Est seppur con caratteristiche differenti. Quindi o l’uno o l’altro, per ora.

Bisogna cambiare qualcosa per cercare la svolta. E allora via a uno dei diversi esperimenti pronti per giovedì sera. Con 10 goal nelle ultime cinque gare, bisogna innanzitutto rinvigorire l’attacco: del resto, solo il Genoa ha fatto peggio in questo avvio di campionato.

Le altre novità di formazione – racconta a GdS – potrebbero essere rappresentate da Léo Duarte, Giacomo Bonaventura e Ismael Bennacer. Restite per ora Suso sulla destra. Il difensore brasiliano si muoverà da esterno destro, così da accorciare e comporre il terzetto difensivo in fase di possesso. Jack e Bennacer prenderebbero invece i posti dei deludenti Lucas Paquetá e Lucas Biglia.

Milan-Spal, le scelte di Pioli e Semplici

Milan (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Bonaventura, Bennacer, Kessie; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Felipe; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Reca; Paloschi, Petagna. All. Semplici

