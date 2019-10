Duarte, occasione in Milan-SPAL: bocciati Calabria e Conti

Leo Duarte, salvo sorprese, partirà titolare in Milan-SPAL oggi a San Siro. Il difensore brasiliano dovrebbe essere impiegato come terzino destro stasera.

Stefano Pioli per il match di stasera contro la SPAL è pronto a presentare un Milan un po’ diverso rispetto a quello delle ultime due partite. Ogni reparto presenterà novità oggi.

Per quanto riguarda la difesa, sembra sicuro l’inserimento di Leo Duarte come titolare. Il brasiliano, però, non verrà impiegato nel suo ruolo naturale di difensore centrale. Infatti, partirà come terzino destro. Ma quando Theo Hernandez si spingerà in avanti sulla fascia sinistra, lui dovrà stringere al centro vicino a Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli per comporre una linea difensiva a tre.

Un’occasione importante per Duarte, che in questa stagione ha collezionato solamente due presenze. E’ subentrato nel match casalingo perso contro la Fiorentina in seguito all’espulsione di Musacchio e nella partita successiva contro il Genoa è partito titolare per sostituire l’argentino squalificato. Poi è tornato ad accomodarsi in panchina e stasera in Milan-SPAL ha una chance da sfruttare per mostrare il proprio valore.

Il club rossonero ha investito circa 10 milioni di euro per acquistarlo dal Flamengo in estate e ancora non si è capito se il brasiliano possa essere un giocatore da Milan. Oggi dovrà essere bravo a farsi trovare pronto in una sfida di campionato molto delicata per la squadra. Nessuno può permettersi di sbagliare a San Siro.

Pioli preferisce concedere un’occasione a Duarte, puntando sulla sua propensione a difendere, che utilizzare i finora inaffidabili Davide Calabria e Andrea Conti. I due terzini che dovevano contendersi la maglia da titolare sono stati irriconoscibili nelle partite disputate sino a qui. Serve un cambiamento da parte loro e la panchina di oggi potrebbe essere uno stimolo per entrambi.

Pioli rilancia Piatek titolare: al Milan servono i suoi gol