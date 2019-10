Galliani: “VAR? Avremmo vinto nel 2012. Milan-Commisso? Era fatta”

Galliani ha parlato del VAR ed è tornato sull’episodio del gol di Muntari. Lo storico dirigente rossonero è sicuro che nel 2012 il Milan avrebbe vinto lo scudetto.

Quella di ieri è stata una serata difficile per gli arbitri e per il VAR. A Napoli si sono scatenate le proteste di tifosi e di Carlo Ancelotti per un calcio di rigore non concesso; sul ribaltamento di fronte è poi arrivata il pareggio dell’Atalanta di Josip Ilicic.

Sull’argomento VAR è intervenuto anche Adriano Galliani, in occasione della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi. Intervenuto a Tuttomercatoweb, l’ex amministratore delegato rossonero ha ricordato il clamoroso episodio del gol di Muntari nel 2012. E ha detto senza esitazione: “Se ci fosse stato il VAR sul gol di Muntari avremmo vinto lo Scudetto nel 2012 e magari anche dopo…“.

Poi infine una battuta su Daniele Pradè, oggi direttore sportivo della Fiorentina: “L’avrei voluto portare al Milan, ci sono state diverse occasioni“. Galliani ha sempre avuto al suo fianco Ariedo Braida come direttore sportivo e insieme hanno costruito squadre incredibili. Negli ultimi anni invece c’era Rocco Maiorino come diesse e i risultati non sono stati gli stessi, anche perché le possibilità economiche non erano più quelle di prima.

A proposito di Fiorentina, su Rocco Commisso: “Lo avevo incontrato per la cessione del Milan, sembrava tutto fatto, poi è subentrato Elliott“.

