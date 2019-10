Sacchi: “Milan, calciatori poco determinati. Pazienza con Pioli”

Arrigo Sacchi si è espresso sulla scelta di Stefano Pioli e sulla crisi di questo periodo del Milan. Le parole dell’ex allenatore rossonero.

Arrigo Sacchi era una grande estimatore di Marco Giampaolo. Purtroppo non ha funzionato, così il Milan ha deciso di cambiare guida tecnica. Al suo posto è stato scelto Stefano Pioli, che in due gare non ha ancora vinto contro Lecce e Roma.

Stasera c’è la SPAL a San Siro ed è una buona occasione per ottenere il risultato sperato. Sacchi chiedeva pazienza con Giampaolo, adesso lo fa anche per Pioli. Intervenuto ai microfoni dei colleghi di Calciomercato.com, l’ex allenatore ha spiegato: “Pioli? Serve pazienza. Con Giampaolo non l’hanno avuta, ora dovranno avercela con Pioli“. I concetti espressi dall’allenatore sono sempre molto coerenti.

Sacchi ha provato a spiegare le ragioni che ci sono dietro questa crisi: “Hanno preso tanti giovani e quando è così l’inserimento è più lento. Alcuni non hanno esperienza, altri vengono da campionati diversi rispetto alle difficoltà del nostro. L’ho detto, ci vuole pazienza, però… Serve anche determinazione. A volte non mi pare sia troppo elevata. Mi riferisco ai giocatori”. Come dargli torto?

