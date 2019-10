Torino, Mazzarri rischia: Gattuso prima scelta di Cairo

Gattuso è la prima opzione di Cairo per un eventuale sostituzione di Mazzarri. L’ex Milan è pronto a tornare in carreggiata.

Gennaro Gattuso non è mai stato un’opzione per il Milan per il dopo Giampaolo. Fra lui e la società c’è una netta differenza di vedute, impossibile quindi riavvicinarsi. Nello stesso periodo ha detto no anche ad Enrico Preziosi, che poi ha scelto per il suo Genoa di prendere la scommessa Thiago Motta.

Rino è ancora senza occupazione ma presto potrebbe tornare in carreggiata. Walter Mazzarri, infatti, nonostante le rassicurazioni di Urbano Cairo, è sempre più in bilico sulla panchina del Torino. Per lui sarà decisiva la prossima sfida proprio contro la Juventus nel derby. In caso di ennesima sconfitta (dopo quella rotonda di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio), potrebbe esserci l’esonero e Gattuso è la prima opzione per sostituirlo, come spiega Tuttosport oggi.

L’ex allenatore del Milan non ha fretta di tornare in panchina. Cerca l’offerta e il progetto giusto: il Toro potrebbe essere una bella realtà per lui, in linea con il suo carattere e le sue ambizioni. Coi rossoneri ha fatto un grande lavoro e potrebbe ripetersi anche in Piemonte. Resta in attesa e domenica guarderà con interesse al derby della Mole. Lì potrebbero nascere le premesse per il suo ritorno.

