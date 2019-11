Gazzetta – Milan-Spal, le pagelle: riecco Suso. Deludono Kessie e Paquetá

Milan-Spal 1-0: le pagelle de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Suso il migliore in campo. Ma malgrado il successo, ci sono tre non promossi.

Milan-Spal 1-0, sono tre i bocciati rossoneri per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ossia Frank Kessie, Lucas Paquetá e Samuel Castillejo.

Linea difensiva invece ampiamente promossa. 6 per Gianluigi Donnarumma, Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli. 6.5 per un ottimo Léo Duarte versione terzino e centrale; stesso voto anche per l’eccellente Theo Hernandez.

Voto 5.5 invece per un Paquetá sprecone. Pioli si aspettava più incisività dal brasiliano, e questa partita gli dà ampiamente ragione: pochi lampi e troppi errori. Ma il peggiore in campo è Kessie con voto 5: quantità industriale di palloni sbagliati ed errori anche sotto porta. Se la cava invece Ismael Bennacer con voto 6 in cabina di regia.

In attacco voto 5 per l’inedito Samuel Castillejo. La Gazzetta non ha dubbi: colpire una traversa da lì è un errore, non una sfortuna. Sufficienza appena per Krzysztof Piatek, grazie alla punizione guadagnata che ha portato al gol di Suso, e 6 anche per Hakan Calhanoglu.

Il migliore in campo è il subentrante Suso: 7 in pagella per l’attaccante spagnolo entrato tra fischi e mugugni. Non bene è stato accolto anche Davide Calabria, dal quale però nasce il lancio che all’azione decisiva. S.v. per Giacomo Bonaventura e 6 per Stefano Pioli.

Pioli: “Milan lucido e determinato, stiamo migliorando”