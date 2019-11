Paquetà sicuro: “Ieri la mia miglior partita col Milan”

Per Paquetà la sua prestazione contro la SPAL è stata la migliore da quando è al Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Sprazzi positivi da parte di Lucas Paquetà ieri in Milan–SPAL. Gli manca ancora tanto per il salto di qualità, ma questa è la strada giusta. I tifosi, la società e Stefano Pioli sperano che possa continuare a percorrerla, ma non sarà facile soprattutto nelle prossime due gare.

Milan News, Paquetà: “Con Giampaolo c’era confusione” – VIDEO

Il centrocampista è arrivato con la nomea del fenomeno, ma per adesso non ha dimostrato di esserlo davvero. Ci si aspetta il cambio di rotta, un incisività maggiore nelle partite e più personalità. Finora tutto questo non si è visto, se non in alcuni momenti della partita di ieri sera. Oggi a Sky Sport ha attaccato Marco Giampaolo perché secondo lui “con lui c’erano giocatori fuori ruolo e tanta confusione“. In effetti il suo rapporto con l’ex allenatore non era dei migliori.

Ha elogiato Pioli e considera di buon livello la prestazione di ieri. Anzi, secondo lui contro la SPAL è arrivata la sua miglior partita: “Senza dubbio è stata la mia miglior partita col Milan, ma credo di poter fare meglio e voglio fare di più. Mi è mancato solo il gol, ma farò il possibile per finalizzare meglio nelle prossime partite. A me piace stare più vicino alla porta e Pioli me lo permette“, le sue dichiarazioni a ‘Sportmediaset’.

