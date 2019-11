Milan-Lazio, le probabili formazioni: torna Suso, Musacchio out

Milan-Lazio probabili formazioni. Pioli ritrova Suso dal primo minuto, out invece Musacchio. Tre cambi rispetto alla partita con la SPAL.

Soltanto ieri si è giocata Milan–SPAL, ma è già tempo di pensare alla Lazio. I rossoneri giocano domenica sera a San Siro, sfida valida per il posticipo della 11.a giornata di Serie A. Stefano Pioli non parlerà in conferenza stampa, ma concederà un’intervista a Milan TV e Sky Sport.

L’allenatore è concentrato sul da farsi. Ha due giorni di tempo per preparare questa importante sfida, la prima del ciclo di ferro che comprende anche Juventus e Napoli. Alcune scelte di formazione saranno obbligate, altre invece sono ancora in dubbio. Non lo è, stavolta, la presenza di Jesus Suso, rivitalizzato dal gol vittoria di giovedì contro la SPAL. Lo spagnolo riprenderà il suo posto largo a destra, nonostante Samu Castillejo abbia fatto una buona partita. Vediamo le probabili formazioni di Milan-Lazio.

La probabile formazione del Milan

Non dovrebbe essere del match Mateo Musacchio, uscito malconcio da San Siro per un problema all’adduttore. Al suo posto confermato Léo Duarte, autore di una buonissima gara, da terzino destro prima e da centrale poi. Tornerà dal primo minuto Davide Calabria con Theo Hernandez dall’altra parte; ovviamente Alessio Romagnoli l’altro centrale. A centrocampo potrebbe tornare Lucas Biglia. Conferma per Krzysztof Piatek e Hakan Calhanoglu. Occhio a Rafael Leao, che potrebbe essere impiegato da esterno o da centravanti.

I titolari del Milan

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Piatek, Calhanoglu.

La probabile formazione della Lazio

Simone Inzaghi contro la Lazio non ha schierato Joaquin Correa. L’argentino tornerà in campo dal primo minuto al fianco di Ciro Immobile, il giocatore più importante dei biancocelesti. Possibili novità anche per quanto riguarda la difesa: infatti potrebbero riposare Patric e Radu, al loro posto Luiz Felipe e Bastos. Torna anche Lucas Leiva in mezzo al campo. Confermati Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. Lazzari occuperà la corsia di destra.

I titolari della Lazio

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.

