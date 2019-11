Pioli: “Milan lucido e determinato, stiamo migliorando” 

Milan, prima vittoria con Stefano Pioli e primi passi in avanti per la squadra. A sottolinearlo è lo stesso tecnico rossonero intervenuto nel post partita di San Siro.

Milan, vittoria di spirito e di cuore. E ciò che evidenzia anche lo stesso Stefano Pioli al triplice fischio. Dopo il pareggio beffa col Lecce e la sconfitta di Roma, ecco la sua prima vittoria in rossonero.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta le sue dichiarazioni: “Direi che c’è stato lo spirito giusto. Abbiamo sofferto poco anche se potevamo fare di più davanti. Tutti hanno voluto la vittoria e l’hanno cercata sempre, ho visto dei miglioramenti rispetto alla Roma. Dobbiamo lavorare sulla qualità del gioco e sulla velocità”.

La gara si è sbloccata solo nella ripresa, ma non sono mancate le occasioni anche nel primo tempo: “Siamo stati comunque pericolosi e potevamo segnare già con Castillejo: sono partite che devi sbloccare presto per non innervosirti, ma la squadra è lo stesso riuscita a essere lucida e determinata. Leao dietro Piatek? Possibile, stavo pensando anche a lui se non avessimo sbloccato la partita, magari più a sinistra. Per vederli insieme dobbiamo trovare prima equilibrio e convinzione”.

Ora l’orizzonte di fuoco con Lazio, Juventus e Napoli: “La gara che può cambiare la stagione è sempre la prossima, oggi sono solo contento per la squadra, i giocatori e il club. Le prossime tre ci diranno se siamo ancora da Champions? Tutto può diventare possibile ma solo con l’assoluta convinzione delle nostre potenzialità“.

Milan, boccata d’ossigeno. Ora il trittico della verità