I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi all’undicesima giornata. Ecco la nostra TOP 11 di scommesse, più riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

MilanLive.it vi presenta la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

Nuovo appuntamento settimanale, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso del turno infrasettimanale che hanno riscosso un buon successo ed un numero di giocatori consigliati (per tutti i ruoli) che hanno fatto parecchio bene nonostante si trattase di nomi tutt’altro che altisonanti.

Come più volte ribadito, non si trattava (e non lo faremo nemmeno per questa giornata) di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesse. Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

Il Milan ha vinto la prima partita della gestione Pioli, 1-0 contro la Spal, dopo il pareggio contro il Lecce e la sconfitta contro la Roma. Domani giocherà ancora a San Siro, contro la Lazio, una delle squadre più in forma in questo momento. Di seguito tre consigli su calciatori rossoneri:

ISMAEL BENNACER – Sta attraversando un periodo non semplice, contro la SPAL ha sbagliato qualcosa, ma presupposti e potenziale per fare bene ci sono tutti. Deve ritrovare tranquillità, come tutta la squadra. Crediamo nell’algerino, che da “M” soprattutto per chi gioca nella modalità “Mantra”, può dare un bonus importante.

RAFAEL LEAO – In panchina contro la SPAL per tutto il match, è fresco e pronto a battagliare domenica a San Siro. Che giochi titolare o meno, poco importa. Può fare la differenza anche da subentrato.

SAMUEL CASTILLEJO – Ha giocato un buon primo tempo contro la SPAL, è calato nella ripresa. Ma è stato positivo il suo impatto nel match. Giocando da titolare o da subentrato, ha caratteristiche possono incidere e far male alle difese avversarie. Poche cose, ma fatte bene. E magari, stavolta, davanti la porta anziché calciare sulla traversa, riuscirà a segnare.

Consigli Fantacalcio: TOP 11 scommesse Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare, dopo il grande successo riscosso nelle giornate precedenti in cui molti dei nostri consigli hanno giocato una grande partita e portato importanti bonus.

Modulo 3-4-3 : Radu; Dalbert, Vicari, Calderoni; Schone, Veretout, Zaccagni, Bisoli, Petagna, Donnarumma, Lasagna

: Radu; Dalbert, Vicari, Calderoni; Schone, Veretout, Zaccagni, Bisoli, Petagna, Donnarumma, Lasagna Altri consigli: Silvestri, Masiello, Cistana, Badelj, Calhanoglu, Pinamonti, Leao.

Un consiglio per i fanta-allenatori temerari, che hanno in rosa qualcuno dei giocatori sopracitati. Schierateli e non ve ne pentirete. Al fantacalcio vince chi rischia e tenta l’improbabile.

Va da sé che ci sono altri giocatori che vanno schierati, quelle famose “certezze” che non posso restare in panchina. A prescindere dall’avversario e dal momento in cui si trovano.