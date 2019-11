Julia Rose e Lauren Summer mostrano il seno durante la partita | VIDEO

Le modelle Julia Rose e Lauren Summer non potranno mai più entrare in uno stadio di baseball. Le due, durante il match fra Washington Nationals e gli Houston Astros, hanno mostrato il seno davanti alle telecamere. La Major League Soccer ha deciso così di dare ad entrambe il daspo a vita. La notizia e le immagini hanno fatto il giro del web in queste ore. Ecco il video!

