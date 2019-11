Milan-Lazio, probabili formazioni: novità Krunic, tornano Biglia e Suso

Milan-Lazio, ecco le probabili scelte di Stefano Pioli. Pronti cinque cambi per il tecnico emiliano rispetto alla formazione vincente contro la Spal.

Milan-Lazio, ancora cambi per Stefano Pioli. Saranno infatti ben cinque le staffette per il match di domenica sera dopo la gara vittoriosa contro la Spal.

Una è forzata e riguarda la difesa: con Gianluigi Donnarumma tra i pali, spazio alla coppia Léo Duarte e Alessio Romagnoli dato l’infortunio di Mateo Musacchio. Sulla destra pertanto torna Davide Calabria, con Theo Hernandez sull’out mancino.

In mediana anche ci sono due novità: confermato Lucas Paquetá nel centrodestra, in regia ritorna Lucas Biglia e sulla sinistra ci dovrebbe essere Rude Krunic al posto di un deludente Frank Kessie nell’ultima uscita. In attacco via al tridente classico: Suso si riprende il suo posto a destra e Krzysztof Piatek agirà al centro con Hakan Calhanolglu a sinistra.

Classico 3-5-2 invece per Simone Inzaghi. Con Thomas Strakosha in porta, il terzetto difensivo vedrà Luiz Felipe, Francesco Acerbi e Bastos. In mediana si muoveranno Manuel Lazzari e Lulic sugli esterni, con Lucas Leiva nel cuore del centrocampo e Sergej-Milinkovic-Savic e Luis Alberto come interni di centrocampo. Tandem offensivo noto: spazio a Joaquin Correa e Ciro Immobile.

Milan-Lazio, probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetá, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Suso: “Fischi meritati e critiche giuste. Tifo Milan, dobbiamo crederci”