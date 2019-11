Primavera, SPAL-Milan 0-1: Brescianini decisivo al 94′

Settima giornata del campionato Primavera 2, di fronte SPAL-Milan. Il match si è concluso con la vittoria dei rossoneri nel finale, in gol con Brescianini.

Ancora la SPAL sulla strada del Milan, ma non la prima squadra, bensì la Primavera di Federico Giunti. Settima giornata del campionato Primavera 2.

Nel primo tempo poche, pochissime, emozioni. Nessuna palla gol degna di nota creata da entrambe le squadre. Nella ripresa il mister prova a dare una scossa alla squadra rossonera con un doppio cambio: al 58′ fuori Torrasi e Maldini, dentro Frigerio e Tonin.

Il corso del match non cambia, con i giovani rossoneri che non riescono a costruire episodi per cambiare il risultato. Giunti ci prova con il terzo cambio: fuori Borges, dentro Barazzetta. In campo anche Mionic per Olzer.

Nei minuti finali, quando sembrava che tutto potesse finire in pareggio, arriva il gol insperato di Marco Brescianini che regala tre punti importanti alla squadra.

Con questa vittoria il Milan Primavera sale a quota 17 punti in classifica dopo sette giornate.