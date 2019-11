Serie A femminile, Fiorentina-Milan 1-1: pareggio sofferto in rimonta

Quinta giornata di Serie A Femminile, di fronte Fiorentina-Milan. Il match si è concluso con un pareggio per 1-1. Le rossonere rimontano con la Rinaldi.

Allo stadio Gino Bozzi di Firenze, è andata in scena la 5.a giornata del campionato di Serie A Femminile. Di fronte Fiorentina-Milan, rispettivamente seconda e terza in classifica al termine dello scorso campionato.

Dopo una settimana di sosta, le ragazze sono scese in campo in uno dei campi più difficili, contro una delle squadre più forti. Parte meglio la Viola, che crea un paio di occasioni pericolose. Al 28′ arriva la prima occasione per le rossonere, con la Giacinti: brava a rispondere la difesa delle padroni di casa. Al 32′ vantaggio viola con la Alia Guagni su bell’assist dal limite dell’area. Prima volta che il Milan va in svantaggio in questo inizio di campionato.

Nella ripresa, al 56′, Debora Salvatori Rinaldi trova il gol del pareggio. Dopo tanti colpi subiti dalle avversarie, ex compagne di squadra, l’attaccante rossonero ha trovato in mischia con una spaccata al volo il gol del pareggio. La Rinaldi prova la giocata dell’anno con una rovesciata dal limite, palla purtroppo fuori. Nessun’altra occasione degna di nota nel finale.

Il Milan di Maurizio Ganz perde la testa della classifica con questo pareggio: sale a quota 13 punti, contro i 15 della Juventus che ha battuto per 3-0 il Verona.

Le rossonere tornano da Firenze con un punto ottenuto in rimonta 👏🏻👏🏻👏🏻#FiorentinaMilan 1-1 #FollowTheRossonere pic.twitter.com/lozdMS1lX0 — AC Milan (@acmilan) 2 novembre 2019