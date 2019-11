Un’altra decisione che farà discutere oggi in Torino–Juventus. Matthijs de Ligt colpisce chiaramente il pallone di mano in area di rigore, ma l’arbitro Doveri non ha concesso il rigore ai granata. Proteste furenti da parte dei padroni di casa per questo episodio.

Il direttore di gara ha considerato troppo vicino al corpo il braccio di De Ligt, ma sembra che in realtà non sia poi così vicino. Social impazziti in questi minuti per questo episodio che è destinato a far discutere nei prossimi giorni. Ci sono davvero tanti dubbi, la sensazione è che fosse giusto dare il rigore, ma Doveri ha valutato il braccio dell’olandese vicino al busto. In un momento così delicato per la classe arbitrale, quanto successo poco fa all’Olimpico rischia di far scoppiare un’altra polemica.

De Ligt intanto si rende ancora protagonista di falli di mano in area di rigore. Tante volte è successo in questo inizio di campionato. Il difensore tende sempre ad avere la braccia troppo larghe, ma i suoi interventi maldestri non sempre sono stati condannati dagli arbitri, proprio come stasera, ma probabilmente il fischio c’era. Lasciamo a voi il giudizio finale su questo episodio:

L’enorme confusione sui falli di mano è figlia di un regolamento discutibile: il mani di De Ligt è giudicato non punibile-palla inaspettata, deviazione ravvicinata-ma la postura di Pjanic-braccia dietro la schiena- dimostra che tanto inaspettata non è🙄 pic.twitter.com/h6kTbFuvqR — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 2 novembre 2019



