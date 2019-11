Pioli perde Suso: la probabile formazione rossonera in Milan-Lazio

Brutta notizia in casa Milan. Infatti, Stefano Pioli deve rinunciare a Jesus Suso per la difficile partita di domani a San Siro contro la Lazio. Come riportato da Sky Sport, un risentimento muscolare ha messo k.o. lo spagnolo.

Oggi niente allenamento con la squadra e dunque il numero 8 rossonero non figurerà nella lista dei convocati. Per quanto concerne la formazione, sembra sicuro l’impiego di Samuel Castillejo come titolare. L’ex Villarreal era già partito dal primo minuto giovedì contro la SPAL e nel secondo tempo era stato sostituito proprio da Suso. Quest’ultimo aveva poi deciso il match con una punizione capolavoro.

Secondo Sky Sport, nell’elenco dei convocati dovrebbero invece trovare spazio Mattia Caldara e Ricardo Rodriguez. Assente per squalifica, invece, Mateo Musacchio. In difesa Pioli schiererà Leo Duarte al fianco di capitan Alessio Romagnoli, con Davide Calabria e Theo Hernandez che agiranno come terzini.

A centrocampo Lucas Paquetà dovrebbe essere confermato nel ruolo di mezzala destra, mentre a sinistra Franck Kessie è in vantaggio su Giacomo Bonaventura. In regia il ballottaggio tra Ismael Bennacer e Lucas Biglia dovrebbe essere vinto dall’algerino, già titolare giovedì contro la SPAL.

Per quanto riguarda l’attacco, assieme a Castillejo ci saranno Hakan Calhanoglu come esterno sinistro e Krzysztof Piatek come punta centrale. Ancora in panchina sia Rafael Leao che Ante Rebic.

SERIE A, MILAN-LAZIO: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA.

4-3-3: G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

