“Se lo facevo io era giallo”, il labiale di Izzo infiamma i social – VIDEO

Torino–Juventus ha fatto molto discutere per i soliti episodi arbitrali. Il mani in area di De Ligt non sanzionato ha scatenato i tifosi sui social, del Toro ma anche delle altre squadre. Quando c’è la Juve di mezzo, le polemiche sono sempre molto ampie. E stavolta ci sono davvero grossi dubbi sulla decisione di non dare il rigore ai granata. Ora sui social è diventato virale un video che rischia di creare ulteriori discussioni.

In area di rigore c’è una spallata molto leggera di Cristiano Ronaldo ad Armando Izzo, il quale sinceramente fa un po’ di sceneggiata. Quando si alza però arriva il momento chiare: “Se l’avessi fatto io mi avresti già ammonito“, dice il difensore all’arbitro Doveri. Il labiale è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni. Ecco di seguito il video “incriminato”: