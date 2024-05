Zirkzee-Milan, affare in salita: cifre in aumento

Joshua Zirkzee è il primo obiettivo del Milan per l’attacco ma le cifre dell’affare venute fuori sono un grosso ostacolo. Tutti i dettagli di seguito.

Il Milan sta cercando non soltanto un nuovo allenatore, ma anche un nuovo attaccante sul mercato, e questa non è una novità. Con Olivier Giroud diretto in MLS al Los Angeles FC (scelta già presa), al Diavolo serve urgentemente un centravanti titolare all’altezza delle ambizioni. Insomma, il Milan deve munirsi presto di un nuovo numero 9 capace di saper fare la differenza in Italia e in Europa. I profili sondati dalla dirigenza rossonera nelle ultime settimane sono diversi, ma è indubbio che uno sia il favorito assoluto.

Nonostante gli ultimi giorni siano tornati caldi i profili di Benjamin Sesko e Serhou Guirassy, è sempre Joshua Zirkzee la prima scelta assoluta della lista dei candidati. L’olandese convince in ogni caratteristica, essendo visto come un centravanti mobile in grado di saper giocare con e per la squadra. Le sue qualità tecniche, poi, sono da capogiro. Al Bologna, in questa stagione, ha segnato il suo totale exploit, e adesso ha i riflettori puntati addosso.

Il Milan è in prima fila per lui, ma ci sono anche Juventus, Inter e Arsenal a seguirlo nel concreto. Nonostante ciò, anche per una questione di dimostrazione d’interesse anticipata, il Diavolo gode di un discreto margine di vantaggio. Ma bisognerà fare i conti con le richieste di Bologna e agenti. Svelate le cifre, pazze!

Milan, le cifre per Zirkzee

Il Milan è in continuo contatto con gli agenti dell’olandese ex Bayern Monaco, ed è consapevole che nell’affare può far rientrare il cartellino di Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito al Bologna con diritto di riscatto. Ma le cifre per arrivare a Zirkzee sono comunque complicate, e le riporta di recente Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato sottolinea innanzitutto che in Italia è il Milan il club più attivo e in pole per Joshua, che a sua volte gradirebbe la destinazione rossonera.

L’ostacolo è nei costi. Il Bologna è pronto a chiedere qualcosa come 60-65 milioni di euro, ma a questa cifra vanno aggiunte le commissioni agli agenti, per un totale di 70 milioni di euro. Inoltre, il procuratore dell’attaccante, Kia Joorabchian, chiede un contratto da 5 milioni all’anno. Ed è qui che nascono ulteriori problemi, dato che un tale stipendio il Milan lo concede ai big che ha in rosa da tempo. Da comprendere qual è il budget stanziato da Cardinale per il nuovo attaccante, anche in base, forse, a qualche cessione. È chiaro che le cifre citate non fanno paura in Inghilterra e in particolare all’Arsenal, in Italia servirà un grande sforzo.