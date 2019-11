Milan-Lazio, Bennacer: “Lo spirito c’è, ma non basta”

Ismael Bennacer era tra i giocatori più attesi di Milan-Lazio e non ha fallito. Nonostante la sconfitta, il centrocampista algerino ha disputato una buona partita.

Nella zona mista di San Siro il regista rossonero ha così parlato ai microfoni dei giornalisti in marito a questo k.o.: «Il secondo tempo è stato più difficile, è mancata un po’ di concentrazione. Però penso che lo spirito ci fosse, purtroppo abbiamo perso e servirà dare di più. Contro la Juventus spero che ci sarà un Milan migliore, dobbiamo fare meglio in tutti i reparti. In settimana dobbiamo lavorare bene per preparare al meglio la partita di Torino».

Bennacer era stato interpellato anche dal canale tematico Milan TV facendo anche dell’autocritica sulla sua prova, che nel complesso va considerata buona: «Sto prendendo sempre più fiducia, ma devo lavorare ancora tanto perché ho perso troppi palloni e forse ne potevo recuperare ancora di più».

Difficile che Stefano Pioli rinunci all’algerino contro la Juventus, anche se a Torino contro una squadra così forte potrebbe pensare di rispolverare un centrocampista esperto come Lucas Biglia. Auspichiamo che venga data continuità a Ismael, calciatore che ha certamente ampi margini di miglioramento.

