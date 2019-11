Milan-Lazio, i convocati: Suso e Musacchio out, c’è Caldara

Milan-Lazio, ecco i convocati di Stefano Pioli per il match di stasera. C’è Mattia Caldara dopo il recente stop, ma mancano Suso e Mateo Musacchio per problemi muscolari.

In difesa, al posto dell’argentino, ci sarà Léo Duarte alla sua seconda gara consecutiva. In attacco è invece ballottaggio tra Samuel Castillejo e Ante Rebic per un posto sulla destra.

Quello di stasera a San Siro sarà un crocevia fondamentale per il Diavolo, e ieri il tecnico ha suonato la carica: “Sappiamo che sarà dura, sono avversari di alto livello. Battere la Lazio aumenterebbe convinzione e consapevolezza”.

Calendario duro, sì, ma con una doppia chance casalinga. Stasera i biancocelesti e poi il Napoli di Carlo Ancelotti: “Ci proveremo per migliorare la nostra classifica. Per vincere servirà fisicità ma anche tanta qualità, certe partite si comandano utilizzando tutte le armi a nostra disposizione”.

Ecco la lista:

Portieri: Donnarumma A, Donnarumma G., Reina

Difensori: Calabria, Caldara, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Rodriguez, Romagnoli,

Centrocampisti: Bennacerm Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetà

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leao, Piatek, Rebic

