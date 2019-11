Milan-Lazio 1-2, video gol e highlights: Correa colpisce

Gli highlights di Milan-Lazio, posticipo della 11.a giornata di Serie A. I rossoneri escono sconfitti da San Siro, decide Correa.

Il Milan perde la sesta partita di questo inizio di campionato. A San Siro passa la Lazio con il risultato di 2-1. Rossoneri puniti da Joaquin Correa, proprio come nella scorsa stagione ma in Coppa Italia. Infatti erano 30 anni che i biancocelesti, in campionati, non vincevano a Milano contro il Diavolo.

Ciro Immobile sblocca il risultato al 22′ con una rete di testa. Manuel Lazzari sfonda sulla fascia destra e mette un cross al bacio per la punta campana, che anticipa Léo Duarte e trafigge Gianluigi Donnarumma. Poco prima il Milan si era reso pericoloso con Lucas Paquetà, servito benissimo da un ottimo Samu Castillejo. Il brasiliano però ha calciato male. Dopo pochi minuti, però, c’è il pareggio: cross di Theo Hernandez, Piatek la tocca ma la deviazione decisiva è di Bastos. Non è finita: un altro episodio chiave del primo tempo è l’infortunio di Castillejo, fino ad allora il migliore in campo.

Pioli manda in campo Ante Rebic che occuperà tutta la fascia a destra in questo evidente 3-5-2. C’è un altro cambio decisivo e che farà sicuramente discutere: esce Paquetà ed entra Leao. Pioli quindi schiera il Milan in maniera offensiva ma in realtà togli un po’ di certezze alla squadra perché il brasiliano stava giocando molto bene. In avanti la squadra perde consistenza, paradossalmente, e in difesa è come sempre disattenta. Duarte sbaglia tutto e Luis Alberto trova benissimo Correa che, di fronte a Donnarumma, non sbaglia.

Milan-Lazio 1-2, video highlights del match

In attesa del video ufficiale della Serie A.