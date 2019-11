Nuovo San Siro, venerdì l’approvazione del ‘pubblico interesse’: le ultime 

Nuovo San Siro, appuntamento cruciale per venerdì: la Giunta comunale approverà il “pubblico interesse” per dare un’accelerata al progetto. Ma il tutto sempre tenendo conto dei paletti imposti.

Nuovo San Siro, appuntamento tra cinque giorni. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, il prossimo step è in programma per venerdì: il giorno in cui la Giunta comunale l’approverà la delibera sul “pubblico interesse”.

Il tutto, ovviamente, sempre sottoscrivendo i vincoli indicati lunedì scorso. Inter e Milan dovrebbero incontrare il sindaco Sala prima della Giunta. Dopo aver formalizzato il tutto, inizierà poi la fase del confronto tra club, assessori e uffici tecnici di Palazzo Marino per definire i dettagli.

Bisogna approfondire in particolare il discorso relativo al riutilizzo dell’attuale San Siro.«Prevedo una delibera solo per avviare i lavori è questione di trovare un giusto compromesso», ha riferito il primo cittadino nelle ultime ore. Elliott e Suning, nel frattempo, continuano a rivedere il Piano Economico Finanziario del progetto per verificarne la fattibilità a fronte dei paletti imposti.

“AC Milan e FC Internazionale Milano continuano il percorso di confronto con tutti gli attori coinvolti, Istituzioni e cittadini, nella necessità di rispettare i tempi prospettati nella Proposta”. E’ questo quanto hanno assicurato le società in un comunicato di pochi giorni fa.

Tuttosport – Mistero Rebic: senza svolta possibile addio a gennaio