Tuttosport – Mistero Rebic: senza svolta possibile addio a gennaio  

Milan e Ante Rebic: possibile addio a gennaio. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola: senza un cambio di tendenza, il croato potrebbe rientrare in Germania prima del previsto.

Milan, cercasi disperatamente Ante Rebic. Altrimenti le strade potrebbero clamorosamente dividersi a breve. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola.

Come infatti evidenzia il quotidiano, è inutile negarlo: il croato sta vivendo un terzo inferno italiano dopo le esperienza già negative con Fiorentina e Verona. Arrivato all’ultimo secondo per potenziare l’attacco rossonero, non è mai stato preso seriamente in considerazione finora. Né da Marco Giampaolo prima e né tanto meno da Stefano Pioli adesso.

Giovedì sera infatti, con l’esclusione di Suso, gli è stato preferito addirittura Samuel Castillejo. Un mistero quindi da decifrare quanto prima, altrimenti rischia di diventare un equivoco da risolvere già nella sessione invernale.

Lo scambio di prestiti con l’Eintracht, infatti, finora ha favorito solo e unicamente i tedeschi. Appena 73 i minuti complessivi finora finora disputati. Pochi, pochissimi, se si considera soprattutto un attacco che finora ha segnato appena sei goal.

Ma mai una giocata vincente nelle poche apparizioni, mai un assist o un colpo decisivo. C’è qualcosa che non va in questo rapporto che rischia di interrompersi prima del previsto senza una svolta. Molto si capirà anche da cosa succederà stasera: una nuova panchina, considerando la nuova assenza di Suso, avrebbe il sapore di una bocciatura.

