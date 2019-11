Serie A, classifica dopo Milan-Lazio 1-2: rossoneri distanti dall’Europa

Il Milan viene sconfitto 1-2 dalla Lazio nel posticipo domenicale dell’undicesima giornata del campionato Serie A 2019/2020. Un k.o. che pesa, visto che ai rossoneri serviva una vittoria per rilanciarsi in classifica.

Il risultato di oggi a San Siro lascia il Diavolo in undicesima posizione con soli 13 punti. La distanza dalla zona Europa League è di 8 punti. Vincere questa sera significava accorciare e prende pure fiducia. Battere un’avversaria importante dà sempre qualcosa in più mentalmente e in vista della difficile trasferta a Torino contro la Juventus sarebbe servito.

Se il Milan si deve leccare le ferite, invece la Lazio con la vittoria al Giuseppe Meazza sale al quarto posto a quota 21 punti. Piena zona Champions League. Stessi punti di Atalanta e Cagliari e solo uno in meno rispetto ai cugini della Roma. Di seguito la classifica completa del campionato Serie A 2019/2020. Da ricordare che domani si gioca SPAL-Sampdoria e che andrà recuperata anche la sfida tra Brescia e Sassuolo.

Milan tradito dai cambi: la Lazio fa festa a San Siro