Ieri sera i tifosi del Milan hanno assistito al match contro la Lazio in tv. Su Sky però e non su DAZN. Senza impegni di lavoro, Diletta Leotta ha potuto concedersi una serata di relax con le amiche. Niente discoteca, bar o ristoranti. Il più classico dei pigiama party con pop corn, divano e film. E social, ovviamente. La bellissima siciliana ha dato spettacolo come sempre con le Stories e anche con un post sul suo profilo.

Diletta durante il pigiama party ha pubblicato un video in cui mostra la preparazione dei pop corn ma prima inquadra se stessa. Ed è lì che ha fatto impazzire i suoi fan. Oltre agli occhiali “sexy“, si può notare come la sua mise lasci davvero poco all’immaginazione. L’intimo infatti è molto trasparente e si notano molto le sue forme. Molto suggestiva anche la foto pubblicata poi qualche ora dopo in compagnia delle sue due amiche. Anche in quel caso il pigiama di Diletta è molto corto e sono in bella mostra le sue gambe. Insomma, una serata molto interessante per Diletta e per i suoi 5 milioni di followers…

Visualizza questo post su Instagram Pigiama party 💖🍿 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Nov 2019 alle ore 2:23 PST

Immagini gradevoli per i suoi followers. Diletta è sempre più la regina di Instagram per la sua infinita bellezza e per le sue forme. Apprezziamo però anche la sua professionalità in ambito lavorativo e soprattutto le sue conoscenze calcistiche. Insomma, bella sì, ma non solo. La Leotta ha ormai conquistato tutti, appassionati di calcio e non solo.

