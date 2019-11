Serie A, Atalanta-Milan: data, orario e copertura televisiva

La Lega Serie A ha reso nota la programmazione della 17.a giornata di campionato. Ecco data, orario e copertura televisiva della gara del Milan.

C’è ancora molto da giocare prima della grande sosta natalizia, che quest’anno riprenderà come da tradizione dopo gli esperimenti del ‘Boxing Day’ nelle ultime due stagioni.

La Serie A si interromperà momentaneamente dopo la 17.a giornata di campionato, prevista nel weekend del 21-22 dicembre prossimi.

Oggi la Lega ha annunciato date, orari e copertura televisiva dei match validi per la penultima giornata del girone d’andata, che per l’appunto anticiperanno lo stop per le festività natalizie.

Il Milan in questo turno sarà ospite dell’Atalanta, per un match molto delicato e importante sulla carta per la lotta all’Europa che conta. La gara del Gewiss Stadium si giocherà nel ‘lunch time’ di domenica 22 dicembre, a cominciare dalle ore 12:30.

Sarà l’emittente streaming DAZN a trasmettere la diretta di Atalanta-Milan; i tifosi rossoneri dunque in tale occasione potranno assistere all’evento o utilizzando il sito web e l’app del canale on-line, oppure gli abbonati SKY potranno essere agevolati con la diretta sul nuovissimo canale DAZN-1 (canale 209 del palinsesto satellitare).

L’episodio – Gol di Correa: Duarte, doppio errore. Romagnoli in ritardo