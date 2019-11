Juventus-Milan, le condizioni di Cristiano Ronaldo e De Ligt

Cristiano Ronaldo e De Ligt sono a disposizione di Sarri per Juventus-Milan. I due hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Domenica sera all’Allianz Stadium si gioca Juventus–Milan, sfida cruciale per la stagione rossonera. I rossoneri, reduci dalla sconfitta contro la Lazio, devono reagire e questa è una bella opportunità per togliersi qualche soddisfazione. Difficile però fare risultato, addirittura quasi impossibile…

Maurizio Sarri ha conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League martedì: un ottimo risultato visto che siamo soltanto alla quarta giornata della fase a gironi. Contro la Lokomotiv Mosca, però, è stato costretto a sostituire Cristiano Ronaldo per un problema all’adduttore. A questo si aggiunge anche il capitolo Matthijs de Ligt, che ha saltato la stessa partita per un infortunio. Entrambi erano in dubbio per il Milan, ma adesso arrivano notizie positive per Sarri e la Juventus.

Entrambi infatti non preoccupano e potranno essere a disposizione per domenica. L’allenatore toscano ha preferito tenerli a riposo (l’olandese non convocato, il portoghese sostituito) per non rischiare, ma le condizioni sono buone per entrambi e saranno regolarmente in campo, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto. Una notizia che sicuramente non farà piacere al Milan, anche se la rosa della Juve è talmente ampia e forte che sarebbe cambiato molto poco.

